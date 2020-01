Thiem sorprendió a Nadal y lo eliminó en Australia

El español Rafael Nadal no podrá igualar al suizo Roger Federer en cantidad de títulos de Grand Slam al menos hasta Roland Garros, ya que el austríaco Dominic Thiem lo sorprendió este miércoles al derrotarlo en cuatro sets y lo eliminó en los cuartos de final del Abierto de Australia.

En un duelo que se extendió por cuatro horas y diez minutos, Thiem se impuso por 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 4-6 y 7-6 (8-6) para clasificarse a las semifinales, instancia en la que se medirá con el alemán Alexander Zverev, que superó por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-2 al suizo Stanislas Wawrinka. La otra semifinal la protagonizarán el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, que chocarán por un lugar en la definición desde las 5:30 del jueves.

