Minimalismo: Aprendiendo a apreciar las cosas pequeñas

En la vida, a menudo se nos vende la idea de que las cosas que más valen la pena tener o hacer, también son las cosas más caras. La mejor manera de pasar un día es unas vacaciones junto al mar azul claro en el Caribe.

El objeto más significativo que puede poseer, el objeto que aprecia tanto que ‘simplemente lo cuida para la próxima generación’, es un reloj de $ 20k. La ropa que más debes desear son las respaldadas por las revistas de moda más extravagantes y las celebridades más atractivas.

Si bien muchos están comenzando a ver a través de esta idea, todavía no creo que se aprecie lo suficiente los aspectos más pequeños de la vida cotidiana. Las cosas que no son aventureras o únicas se consideran no valiosas o importantes.

Está más allá de la comprensión que podría haber tenido un día tan estimulante y agradable leyendo un libro en el jardín como un amigo tuvo en sus viajes al extranjero.

Pero apreciar solo los grandes viajes y los objetos materiales es perder mucho de lo que pasamos a diario. Al reducir la velocidad y apreciar cómo te sientes en un momento, la vida diaria puede ser mucho más significativa.

Es posible caminar tranquilamente por su vecindario local y sentirse tan feliz y en paz con su vida como pasear por las calles de una ciudad nueva y emocionante.

Todo esto no quiere decir que estos viajes más grandes en la vida tampoco sean importantes. Realmente creo que viajar y experimentar cosas nuevas es vital para apreciar todo lo que el mundo tiene para ofrecer.

Pero, si uno está ocupado o carece de los fondos para hacer tales cosas, es perfectamente posible enriquecerse simplemente apreciando lo que ya tiene a mano, mirando las cosas que ya posee y valorándolas.

Si siente que falta algo en sus experiencias cotidianas, puede valer la pena reflexionar internamente sobre lo que realmente ya tiene a su alcance, en lugar de mirar externamente lo que otras personas tienen.