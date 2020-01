Matices del minimalismo

El minimalismo se puede percibir de diferentes maneras, como debería ser, porque de hecho hay muchos matices en el movimiento. ¿Es incluso un movimiento? Quizás se describa mejor como un principio rector. Algunos de estos matices son altamente comerciales, algunos se centran en el bienestar personal y la sostenibilidad, y algunos son simplemente una apreciación de la estética.

Como el minimalismo se ha popularizado en los últimos años por personajes como Marie Kondo y The Minimalists , impulsados ​​principalmente por sus respectivos documentales en Netflix, siento que hay una gran idea errónea de lo que es el minimalismo. La razón simple es que, similar al «deporte», el «minimalismo» no es una sola cosa.

No sorprende que el minimalismo a veces pueda ser criticado. Por un lado, fomenta la vida intencional, la ordenación y el ahorro de dinero. Por otro lado, celebra un diseño de alta calidad con precios a menudo altos. Puede poseer menos, pero aún puede gastar mucho. Al menos ese es el punto de vista miope. Usted ve, el costo de una cosa va mucho más allá del precio en la etiqueta de precio. Cuando compramos algo, ¿siempre consideramos su longevidad? ¿Consideramos su impacto ambiental? ¿Consideramos lo que cuesta mantener, tanto monetariamente como nuestro tiempo? ¿Siempre ignoramos nuestros impulsos? De vez en cuando, todos somos culpables de responder ‘no’ a estas preguntas, pero el minimalismo (en una forma) puede ayudarnos: es una herramienta que simplemente aumenta la conciencia de estas preguntas. Nos pone en el camino para tomar decisiones mejores y más conscientes.

Volviendo al minimalismo y sus matices, quiero tratar de pintar una imagen clara, concisa y comprensible de las diferencias. Hay esencialmente tres variantes de nivel superior:

Minimalismo en el arte Minimalismo en diseño Minimalismo en la vida

Cada uno de estos puede desglosarse aún más, particularmente el último (vida).

Minimalismo en el arte

El minimalismo identifica las obras de arte que con mayor frecuencia comprenden formas geométricas en arreglos simples y que carecen de ornamentación decorativa o dinámica. El arte minimalista ofrece una forma de belleza altamente purificada. También se puede considerar que representa cualidades tales como la verdad (porque no pretende ser otra cosa que lo que es), orden, simplicidad y armonía. El minimalismo en una forma de arte puede verse como una extensión de la idea abstracta de que el arte debe tener su propia realidad y no ser una imitación de otra cosa. No se intenta representar una realidad externa: el artista quiere que el espectador responda solo a lo que está frente a ellos. (Referencia cortesía de (enlace: https://www.tate.org.uk/art/art-terms/m/minimalism text: Tate))

Minimalismo en diseño

El diseño minimalista se puede expresar en muchas formas. Puede ser casi cualquier cosa que usemos. La diferencia entre arte y diseño es simple: el diseño debe funcionar, el arte no.

El minimalismo en el sentido del diseño es una forma de expresar una función con el menor diseño posible. Expone la esencia para comunicar el valor, al tiempo que equilibra cuidadosamente la forma y la función. De hecho, escribí un artículo sobre Cinco principios para un diseño minimalista . Esto ofrece una visión más profunda de lo que el diseño minimalista es, o quizás debería ser, desde mi perspectiva.

Esta área se centra principalmente en la estética, la simplicidad y la usabilidad. Ya sea un sitio web, un hotel, un teléfono inteligente, una silla, un reloj, una bicicleta o un florero, todo se encuentra bajo el minimalismo en el diseñoy con diversos grados de extremidades. Por supuesto, como este es un término tan amplio, el valor y la usabilidad del diseño también pueden variar enormemente. Algunos diseños se inclinan más hacia la forma, otros hacia la función. De cualquier manera, no hace que un diseño sea inferior al otro por defecto. Más bien, eso está determinado por detalles que comprenden un diseño. Por ejemplo, considere un mueble: un producto de calidad estará determinado por la elección del material, cómo se obtiene, su impacto ambiental y su proceso de producción. Un ejemplo digital podría ser la construcción de un sitio web: muchos sitios pueden parecer mínimos, pero un sitio mínimo de alta calidad también se codificará bien, con la menor cantidad de scripts posible, muy optimizado y organizado de una manera legible, lo que resulta en solo calidad y diseño fácil de mantener, pero rendimiento de calidad.

Minimalismo en la vida

Esta área del minimalismo es quizás la más subjetiva y complicada, pero también la más gratificante. Como todos llevamos vidas diferentes, no existe un enfoque único para una vida minimalista, y las personas solo pueden optar por aplicar ciertas características (o ingredientes) a áreas particulares de sus vidas. Alguien interesado en el minimalismo podría describirse como uno o varios de los siguientes:

Alguien que busca despejar sus posesiones, tanto física como digitalmente.

Alguien que busca reducir sus gastos y ahorrar tanto dinero como pueda.

Alguien que simplemente disfruta de la estética minimalista.

Alguien que aprecia el diseño minimalista, pero que solo posee lo que siente que necesita.

Alguien que vive un estilo de vida nómada y posee lo esencial por necesidad y practicidad.

Alguien que busca simplificar su vida eliminando todo lo que ya no valora, en términos de posesiones, compromisos y relaciones.

Alguien que busca ser más intencional, centrado y disciplinado con sus acciones y tiempo.

Alguien que busca reducir su huella ambiental y vivir de manera más sostenible.

“El minimalismo es un estilo de vida que ayuda a las personas a preguntarse qué cosas agregan valor a sus vidas. Al despejar el desorden del camino de la vida, todos podemos dejar espacio para los aspectos más importantes de la vida: salud, relaciones, pasión, crecimiento y contribución «.

—Los minimalistas

Hacerte preguntas te ayuda a ser más consciente de ti mismo, pero depende del área particular de tu vida que quieras abordar. Si, por ejemplo, son sus posesiones físicas o digitales, puede preguntar:

¿Necesito esto?

¿Quiero esto?

¿Puedo optimizar esto?

¿Puedo prescindir de él?

¿Hay alternativas?

¿Agrega valor a mi vida?

Puede tomar una decisión deliberada de ser minimalista, o puede ser un subproducto de la vida que vive, y puede evolucionar a lo largo de la vida.