El minimalismo a veces se ve como la pobreza de los ricos. La gente ve el minimalismo como habitaciones blancas y espaciosas con pocos artículos demasiado caros. Esta idea ha causado un alboroto en las redes sociales. Los minimalistas a menudo eran vistos como mentirosos; predican para comprar menos artículos innecesarios, pero poseen varias posesiones caras. El estilo de vida es intencional y alienta a mantener cosas que solo despiertan alegría. ¿Qué pasa si las cosas que lo hacen feliz son un montón de cosas que solo se usan de vez en cuando? Así nace la paradoja del minimalismo.

Algunas personas querían gastar todo su dinero duramente ganado en artículos caros porque creen que cuanto mayor sea la calidad, mayor será su precio. Esto puede ser cierto a veces, pero no siempre. El precio está determinado por varios factores, como los costos de mano de obra, los gastos de fabricación, el valor de las materias primas, los costos de envío y embalaje, etc. La alta calidad no tiene por qué igualar un precio más alto, aunque los artículos de alta calidad pueden durar toda la vida y serían una excelente manera de ahorrar dinero. Si bien uno de los frutos del minimalismo es llenar su alcancía, lo mismo es cierto para las empresas que desean llenar sus ingresos con menos artículos vendidos.

Los llamados minimalistas nos dicen que mantengamos las cosas que despiertan alegría. Si es nuestra colección de libros, consérvelos. Si se trata de una habitación llena de nuestros viejos discos de vinilo, consérvelos, incluso si estas cosas simplemente se quedan allí y esperan la descomposición. Algunas personas quieren que las cosas recuerden su legado, mientras que otras quieren ver sus logros y el resultado de sus sacrificios. Estas cosas pueden ser inútiles por ahora, pero a su debido tiempo se convertirán en parte de la plataforma de edición limitada y se pueden vender a un precio más alto. Si esa es la meta de uno, sería mucho mejor.

Más cosas que provocan alegría significa más espacio para ocupar. Pero si uno quisiera conservar todas estas cosas, entonces debería almacenarse perfectamente de la manera minimalista. Si la meta de uno es vivir intencionalmente, entonces eso debería ser esencialismo, una definición de minimalismo diferente.

Todo se reduce a la definición de minimalismo, y cada uno es su propio diccionario. Los pioneros y las personas famosas del estilo de vida minimalista tienen sus propias opiniones sobre cómo convertirse en su propio minimalista. La elección de qué artículos poseer, ya sea para provocar alegría o por el bien de la necesidad, todavía está en manos de todos nosotros.

A mí mismo, me introdujeron al minimalismo hace unos años y sentí que ya era parte de mí. La pobreza durante la temprana edad me enseñó a ser feliz y contento con las cosas que actualmente poseo. Vivir en un país del tercer mundo es un dolor manifestado, pero estar agradecido por lo que tenemos y pensar que aún somos bendecidos reemplazaría el anhelo por las cosas que aún no tenemos en nuestras manos.