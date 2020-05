Hemos sido hechos para parar : Cómo un virus le enseñó al mundo a reducir la velocidad y simplificar

Nos quedamos dormidos en un mundo y despertamos en otro.

De repente, Disney se ha quedado sin magia.

París ya no es romántico.

Nueva York ya no está de pie.

El muro chino ya no es una fortaleza.

Y La Meca está vacía.

Los abrazos y los besos de repente se convierten en armas y no visitar a familiares y amigos se convierte en un acto de amor.

De repente te diste cuenta de que el poder, la belleza y el dinero no valían nada y no podían conseguirte el oxígeno por el que estabas luchando.

El mundo continúa su vida y es magnífico; ella solo enjaula a los humanos. Creo que nos está enviando un mensaje:

“No eres esencial. El aire, la tierra, el agua y el cielo sin ti están bien. Y aún mejor. Cuando vuelvas, recuerda que son mis invitados, no mis amos.

Lo positivo es claro: nos hemos visto obligados a reducir la velocidad, a simplificar, a conectarnos de una manera que habíamos olvidado, a conectarnos con nosotros mismos.

Para desconectarnos de todos los «ocupados», las historias que nos contamos para justificar lo que estamos haciendo.

Hemos sido obligados a detenernos, a mirar hacia afuera desde adentro y maravillarnos con lo que damos por sentado.

Hay tanta belleza y bienestar en el hecho de detenerse y reflexionar, y a través de esto, podemos perdonarnos a nosotros mismos por hacer tanto ruido por nada y dar tanto por sentado.