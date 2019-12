El maratonista de Gualjaina que soñó con ser como Maradona y clasificó a Tokio 2020

Eulalio Muñóz Jr tiene 24 años, nació en Gualjaina y será uno de los deportistas argentinos que dirá presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, todo un orgullo para Chubut.

El joven hoy es una de las promesas del atletismo. Sin embargo, cuando era chico soñaba con ser como Maradona y de casualidad se volcó al atletismo en ese pequeño pueblo de la meseta poco más de 1.000 habitantes.

“Me esforzaba mucho para parecerme o tratar de jugar como él”, le dijo el joven a Infobae. “Yo lo amaba a Diego, hasta que apareció Messi y me cambió todo”, confiesa el maratonista que a los 8 empezó a jugar en el club Social, Deportivo y Cultural Gualjaina, club que cerró sus puertas hace menos de una década.

En ese entonces, Eulalio tenía 16 años y soñaba con ser futbolista, pero el destino lo sorprendió y le cambió la vida para siempre. “La verdad, mucha idea de correr no tenía. Lo hacía más que nada para mantenerme en forma para poder jugar a la pelota. En 2011, me invitaron a correr una carrera de 5 kilómetros en Esquel. No me di cuenta y corrí la de 21 km, y la gané”, recuerda el joven sobre cómo fueron sus inicios en el atletismo.

Desde entonces, Eulalio participó en competencias locales en la modalidad cross country -carreras en circuitos naturales, no urbanos- y de medio fondo para ganar dinero.

DEL DEBUT A LA CLASIFICACIÓN EN MENOS DE UN AÑO

Este año «Coco», como le dicen sus familiares, empezó a correr los poco más de 42 kilómetros de distancia que tiene la disciplina.

En el Maratón de Buenos Aires, donde Joaquín Arbe, otro chubutense, logró la marca olímpica para Tokio 2020, Coco le pisó los talones y se quedó a nada de las 2 horas, 11 minutos y 30 segundos, el registro necesario para los varones que quieran ser protagonistas en la prueba de los próximos Juegos Olímpicos.

Luego de la carrera su entrenador se lo dijo: ‘La marca está en tus piernas’” y finalmente logró la clasificación el pasado 2 de diciembre en la Maratón de Valencia, donde terminó en la posición número 29, gracias a un registro de 2h11m23s.

Para llegar de la mejor forma viajó a los 3.200 metros de altura en Huancayo, Perú, para trabajar con el mexicano Rodolfo Gómez Orozco, ex atleta olímpico. Luego vino Valencia y el sueño cumplido.

“Fue uno de los momentos más lindos de mi vida. Lo festejé con mucha euforia, diciendo algunas malas palabras jeje. Cuando vi la marca, me abracé a mi entrenador y cuando caí, me puse a llorar solo, con una emoción muy grande”, relata sobre aquel domingo inolvidable.

Eulalio combina su pasión por el deporte con su trabajo en la Municipalidad de Esquel. Para viajar a Rotterdam a principio de año pidió y para el viaje donde logró la marca recibió ayuda económica y ahora quiere ir por más. «Los Juegos Olímpicos me gustan desde que tengo uso de razón. Hasta mayo tendremos que esperar la confirmación de la marca porque es cuando cierra la clasificación. Hasta el momento hay 79 de los 80 atletas con marca mínima”, dice el deportista.

Más allá de la espera, Coco no puedo dejar de pensar en lo que significaría ser parte de la cita. «Va a ser algo único, estar con los mejores de Argentina y del mundo. Voy a disfrutarlo al máximo, sacarme fotos con todos los que pueda. Va a ser un sueño cumplido”, confiesa.

Así este joven de la meseta de Chubut que se hizo camino al andar ya no sueña con ser como Maradona y quiere construir su propia historia. “La actitud es lo mejor que uno puede tener. Dependiendo de ello, vas a lograr lo que te propongas”, dice mientras espera la confirmación para armar las valijas y ser olímpico.

Fuente: Posta de Campeón