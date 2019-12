El Gobierno provincial les debe 480 millones de pesos a los docentes

La deuda del Gobierno Provincia con el sector docente hoy llega a los $ 480 millones. Es por la falta de cumplimiento aún de una de las cláusulas gatillo que fueron firmadas a través del acta paritaria. El compromiso es hacer los pagos antes del inicio del ciclo lectivo 2020 el 26 de febrero y de esa manera arrancar sin deudas. Así lo confirmó el ministro de Educación, Andrés Meiszner, en diálogo con el programa A Tiempo, que se emite por Cadena Tiempo (91.5).

Ya hay conversaciones con las autoridades del Ministerio de Educación a nivel nacional que conduce Nicolás Trotta para que a través del Fondo Compensador lleguen los fondos necesarios para cancelar los 480 millones. Y de esa forma poder tener un inicio de clases sin conflictividad el año que viene. Así como el comienzo está fijado para el 26 febrero, la culminación será el 17 de diciembre de 2020, con 190 días calendario.

Una de las novedades que se plantearon durante el Consejo Federal de Educación es la vuelta de la paritaria nacional. En principio de allí el criterio para 2020 será el de otorgar una suma fija para el sector. Además de asistir a aquellas provincias que no puedan hacer frente. Chubut, buscará autosustentarse el año próximo, pero sí pedirá colaboración para terminar de abonar lo que adeuda del anterior período escolar.

Dentro de la estrategia de “autofinanciación” para 2020, ya se está aplicando una reasignación de horas cátedra mal asignadas que le permitirían ahorrar un total de 100 millones de pesos por mes a la provincia, para volcar a la masa salarial de los maestros.

Objetivos

Asimismo, otro de los objetivos que se trazan es que las escuelas, más allá de reparaciones parciales, estén todas en condiciones para el arranque en 2020 y no se repita lo ocurrida a lo largo de todo este año.

“Con los gremios docentes la relación es muy buena. Con mucha diálogo sabiendo y reconociendo que las paritarias homologadas se iban a cumplir, a partir de junio la provincia sufrió embates de políticas nacionales que mermaron los ingresos por falta de coparticipación por IVA fundamentalmente, a partir de una notoria baja del consumo, la imposibilidad de financiarse en el Fondo Fiduciario. Y eso produjo mayor egreso, menor ingreso y las cláusulas de aumento homologadas no se pudieron cumplir”, explicó Meiszner.

“Tuvimos la fortuna de poder llegar a un acuerdo y que los chicos vuelvan a clases. Se ha abonado noviembre en los cuatro rangos, y hemos acordado incorporar en la básico el IPC de julio, del 10,16%, del IPC de octubre del 12,4% y llegar con un básico de 21.402 pesos para un ingresante. Si tenemos y reconocemos que adeudamos julio, agosto septiembre y la proporción de octubre”.

El funcionario provincial marcó que “tenemos que pensar en el inicio del 26 de febrero. Lo primero que el compromiso político del presidente de la Nación a través de Nicolás Trotta que las clases deben empezar en todo el país en tiempo y forma. A partir de eso lo que hay que hacer es el compromiso, la obligación de la provincia con el sector docente de llegar a ese inicio sin deuda. Se lo explique a Trotta. La deuda ronda los 480 millones con los docentes y le explicamos que nunca la provincia fue parte del Fondo Compensador de la Ley Nacional de Educación”.

Precisó que “la provincia nunca fue parte del Fondo Compensador porque se autofinanció y decíamos que desde junio a ahora esa deuda que se acumuló por baja de ingresos hizo que tengamos una deuda y hoy tenemos la totalidad de los aumentos incorporados y la posibilidad de llegar a febrero-marzo equilibrados financieramente del Ministerio. La idea es como nos ayudan con esa deuda”.

Horas cátedra

Desde Educación ya se anunció que habrá una fuerte reasignación de horas cátedra mal asignadas, mediante lo cual se podría llegar a ahorrar $ 100 millones por mes. “Esto parte de dictámenes del Tribunal de Cuentas. De ese universo del 40% de horas que son 9.151 horas que se liquidaban sin ninguna materia asignada, es decir el docente tenia cargado en el sistema horas y no tenía ninguna materia relacionada en aula. Se liquidaron 4.283 horas en esa situación más 1.000 de Auxiliares y nos da un porcentaje que nos preocupa. Un 35 o 40% de horas que no se trabajan y para nosotros es un monto importante”.

El ministro precisó que “no existían bajas, los directores no las informaban y el que dejaba de trabajar a 3 o 4 años seguía percibiendo horas que no le correspondían. Siempre defenderemos al trabajador. Pero no podemos tolerar esta situación de recursos que tenemos que reorientar”.#

Todas las escuelas deberían estar en condiciones en 2020

A la pregunta por sí para el 26 de febrero se podrá retomar las clases en todas las escuelas, la respuesta del ministro de Educación fue afirmativa. Aunque con la aclaración que en algunos establecimientos se continuará con reformas. “No debería haber escuelas que no empiecen, más allá de algunos arreglos”.

“Junto con los gremios y el ministro de Infraestructura Aguilera se han relevado la totalidad de las escuelas, no hay Plan de Verano, ya se comenzó y la idea es con los municipios del interior volver a firmar acuerdos para que las obras o reparaciones de menor importancia estén a cargo de ellos. Las más grandes las hará Infraestructura”.

Falta de inversiones

Indicó que “hace tiempo que la provincia no invertía. La provincia va a invertir parte de su presupuesto para hacer frente a la materia escolar den infraestructura que es una deuda”.

Respecto al transporte escolar, Meiszner mencionó que “el TEG es una cuestión que del ministerio de Gobierno se normalizó. El transporte escolar donde el TEG no llega, Educación lo solventa. Hoy nos hemos regularizado con los pagos, y proyectamos para 2020 de qué manera en los municipios que trabajaron bien se pueda continuar. Que el municipio haga los pagos con los fondos que enviamos y donde los municipios no pueden, ver cómo se puede llegar más rápido al cumplimiento”, sostuvo Meiszner a Cadena Tiempo (91.5)