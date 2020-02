Belgrano dio el batacazo ante Germinal, jugó mejor y mereció más

Belgrano de Esquel dio una demostración de buen juego y personalidad en su debut en el Regional 2020 y se trajo un empate de la ciudad de Rawson

Con un buen planteo por parte del DT Ariel Yañez, el conjunto de la cordillera manejo el partido durante gran parte del mismo.

A pesar del desastrozo y localista arbitraje del comodorense Carlos Rujano, que al minuto de juego le otorgo un penal para Germinal, y que inclino constantemente la cancha para el arco Xeneize, el conjunto Esquelense no se deseperó, siguio con su estilo, presionando la salida del equipo verde y poniendo incómodo constantemente al rival.

En dos oportunidades Belgrano de contraataque pudo igualar el marcador pero la buenas atajadas de Matías López privo a Belgrano de Esquel de una igualdad que merecía largamente.

Igualdad que también se la negó el impresentable arbitraje de Carlos Rujano, que ayudo a Germinal en dos claros penales a favor del equipo xeneize que no cobró.

El empate fue justo de acuerdo a las oportunidades que tuvieron ambos conjuntos, pero en juego, actitud y planteo el equipo esquelense fue claramente superior.

Buen arranque del equipo dirigido por Ariel Yañez, demostrando que los equipos de la costa ya no son el «cuco» que la prensa siempre quiere inventar, que se puede competir de igual a igual y ganarles y que no es un resultado «histórico»…esos títulos rutilantes solo quieren ocultar la simple verdad: Belgrano de Esquel fue mas que Germinal.

Ahora más que nunca el equipo xeneize tiene que seguir trabajando y concentrado, ya no hay cucos, no hay equipos invencibles… a pesar de lo que los medios de la costa quieren dar a entender…Belgrano jugo ….y jugo mejor que Germinal …no es ningún milagro…en realidad después de ver el partido el milagro es que Germinal no haya perdido…las manos de Matías López y el silbato de Carlos Rujano lo impidieron.