Atech Oeste dice: «NO ES NO»

Desde hace mucho tiempo entendimos como trabajadores que la única manera de tener un país y una provincia más justos es apuntar principalmente a la distribución de la riqueza.

Siendo una de las provincias con mayor potencial de desarrollo y con la posibilidad de ampliar la matriz productiva en varios aspectos sustentables y genuinos, las definiciones políticas siguen atándonos a un modelo extractivista, con fecha de caducidad, y concentrado en grupos empresariales extranjeros que fugan las ganancias y dejan pasivos ambientales enormes.

Desde algunos espacios del sector político se siguen aplicando y proyectando leyes que se escriben desde los escritorios de las empresas y que son a la medida del saqueo.

Durante el conflicto del año 2018 y el actual conflicto que trascurre aún, insistimos con la exigencia de una definición política para poder financiar la educación pública, la infraestructura con ingresos genuinos de la provincia.

Hemos presentado junto a la MESA DE UNIDAD SINDICAL un proyecto de ley impositiva extraordinaria, que a pesar de algunos errores técnicos realmente apuntaba a poner sobre la mesa la discusión política del uso de los bienes de la provincia y su impacto en las estructuras estatales. Es en ese marco donde queda expuesto lo que ya veníamos expresando hace tiempo. Desde el arco político legislativo, desde el ejecutivo, se evita a toda costa tocar los intereses de las multinacionales que “ordeñan” nuestra provincia con obscenas maniobras para llevarse todo y dejar lo menos posible.

Algunos ejemplos: La pesca tiene una deuda del canon (dinero que debe al estado) y según los legisladores y el ministro de economía “no se les puede cobrar porque no reciben las cartas documento”;



Otro ejemplo: Los grandes terratenientes de millones de hectáreas no pagan el IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, y tampoco se les exige desde el estado el pago. Y por último, aunque hay más ejemplos, las regalías petroleras que se acordaron vergonzosamente por plazos enormes en contratos leoninos son unas de las más bajas del mundo.

Un negocio millonario para las empresas multinacionales y un desangre para nuestra provincia. Mientras tanto, la deuda contraída con organismos extranjeros por este mismo gobierno, en una política alineada con el neoliberalismo del gobierno anterior, sigue creciendo al ritmo del aumento del dólar.

La tierra, el agua, el aire, el territorio… estos BIENES COMUNES de todos los chubutenses son entregados dócilmente a los grandes grupos de la economía concentrada para su usufructo, dejando solo pasivos ambientales, contaminación, y en un futuro cercano desempleo masivo.

Molesta entonces que una provincia con tanto potencial y riquezas no puede pagar los sueldos de sus empleados estatales, no puede sostener los edificios en condiciones, no puede actualizar las partidas miserables, y eso solo hablando de educación.

En síntesis, una verdadera CRISIS DE DISEÑO, una crisis múltiple que provocan los propios grupos concentrados de la economía mundial en complicidad con gran parte de un arco político que vela por sus propios intereses mezquinos. Crisis financiera, crisis de representación, crisis de credibilidad. Y a esta crisis nos proponen como solución mágica “LA MINERÍA”.

Minería que va a explotar el mismo grupo concentrado de la economía internacional, con las leyes mineras a la medida que garantizan ganancias extraordinarias para las empresas y miseria y destrucción para el pueblo chubutense. Con promesas de puestos de trabajo, que sabemos no son reales y que son a corto plazo. Con las realidades sociales que se dan en los pueblos donde el extractivismo invade.

Con niveles de contaminación comprobados en otras provincias y desastres ambientales vistos en nuestro país y en el mundo. Con los mismos precarios controles que no pueden cobrar el canon pesquero, que no pueden cobrar el impuesto rural, que han entregado el petróleo con regalías miserables.

Con el uso indiscriminado del agua en una provincia que sufre de falta de la misma en la mayor parte de su extensión. Con lo que implica la entrega del territorio. Estaríamos agregando un nuevo actor en el saqueo de la provincia, otro actor que viene a llevarse la riqueza y a dejar destrucción y desempleo a corto plazo.

Estamos convencidos de que la MEGAMINERIA NO ES OPCIÓN. Es por esto que hace muchos años hemos propuesto en el membrete de nuestra ATECH los principios que nos rigen y que nos definen: “EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA, POPULAR Y DEMOCRÁTICA, EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. NO A LA MEGAMINERÍA – EN DEFENSA DEL AGUA, EL TERRITORIO Y LA VIDA”.

Por lo expresado, desde la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL CHUBUT, entendemos que la única manera que tiene la clase trabajadora, el pueblo, de impedir el saqueo es manifestarse en la calle, en cada acción como hacemos siempre. Porque queda claro que la lucha es una sola, que es la misma.

Que exigimos políticas de desarrollo sustentable en producción, fortalecimiento de las economías de cada pueblo o paraje. Ampliación de la matriz productiva provincial. Trabajo genuino. Respeto por el territorio, por el agua, por la vida. Afirmamos que no hay solo un espacio que pueda adjudicarse la lucha, porque la lucha es del pueblo, desde las diferentes formas de organización, desde las diferentes formas de expresión, desde todos los sectores aun en las contradicciones y las diferencias. La lucha es con todos, con todas las banderas, con todos los colores, es del pueblo. Vamos a sostener la ley 5001. Que los legisladores escuchen. Porque la salida, la definición es política.

Convocamos entonces a marchar a todos con sus banderas, con sus pecheras, con sus organizaciones el 26 de diciembre a las 19 horas en la plaza San Martín de ESQUEL. La calle siempre fue nuestra. Resistimos, luchamos y construimos.

CONSEJO EJECUTIVO REGIONAL OESTE ATECH