Aquel 2 de Abril. Reflexiones 2020 – Por Jorge Oriola

Del éxtasis a la agonía,

Oscila nuestro historial

Podemos ser lo mejor

O también lo peor

Con la misma facilidad

“La argentinidad al palo”, de La Bersuit Vergarabat

Se ha mencionado mucho una especie de bipolaridad del estado de ánimo del pueblo argentino. La canción de La Bersuit refleja algo de eso y también cierto estado de soberbia: creernos los mejores en todo. Puede ser, porque cuando hay una derrota y como toda derrota duele, el ánimo gatea por el subsuelo y se buscan los culpables afuera, en el otro, los otros. Trabajo para sociólogos y psicólogos sociales.

El caso es que el tema Malvinas nos conduce a ese sube-y-baja en el ánimo popular. El 30 de marzo de 1982, con la lucha sindical y popular en ascenso contra la dictadura genocida, miles de trabajadores ocuparon las calles pese a la represión (un asesinado en Mendoza) produciendo un jaque más en la escalada por la vuelta de la democracia. Lucha contra una dictadura que gran parte de la clase media apoyó desde el inicio, más aún, se la esperaba, se la deseaba para poner orden frente al caos del gobierno de “Isabelita”. Recuerdo una vecina en La Matanza que decía: “El general Videla es una persona sobria, seria…” con cierto grado de admiración.

Bien. Pasada la gran huelga y marcha del 30 de marzo, nos despertamos el 2 de abril con la ocupación militar exitosa de las Malvinas y a partir de allí cambió el ánimo: júbilo, cánticos, marchas, banderas y escarapelas, muchedumbres en las plazas. Luego, donaciones, programas de tv con mucho “reiting”, festivales y colmar Plaza de Mayo con el dictador Galtieri en el balcón de la Rosada. En poco tiempo fuimos populistas, militaristas, anti-imperialistas, expertos en términos castrenses y bélicos, supimos aplicar vocablos nuevos, incluso anglo-sajones y creíamos que íbamos ganando, gracias a la prensa, viviendo la guerra de lejos, mientras mirábamos por tv el mundial de fútbol de España. El ánimo bien arriba hasta que llegaron las noticias de bombardeos y muertos y finalmente la rendición. Otra vez a la plaza pero a insultar sin importar las corridas, los gases, las detenciones.

La dictadura, tras un soplo de aire breve, terminó su proceso y entró en plano inclinado. Del éxtasis a la agonía, del 2 de abril al 14 de junio. No arrojaron la toalla, dilataron la fuga pero finalmente debieron irse corridos por los votos de 1983.

Esto nos debería hacer reflexionar no tanto si somos bipolares y extraños sino qué es lo que colectiva y mayoritariamente se apoya y se rechaza y, por otra parte, reconocer que en Historia no todo es blanco y negro, existen matices y además, es un proceso, no un suceso. Como solemos decir en clase, ver la película y no algunas fotos.

Hubo una cierta aceptación de la llegada de la dictadura, al menos por sectores no sólo tradicionalmente conservadores y antipopulares (comúnmente denominados “gorilas”) sino gente de clase media y no tanto, agobiados por el desorden político al que se había llegado (o nos habían sutilmente conducido) durante el gobierno de la viuda de Perón. Transcurridos los siete años de la dictadura y sabiendo hoy la tragedia sufrida y las secuelas aún sin resolver, el rechazo a ella es ampliamente mayoritario, salvo pocos negacionistas y nostálgicos que cada tanto aparecen. Evidentemente, en esos años, como dijo un ex presidente, “…pasaron cosas.”

Entonces… ¿qué festejamos ese día 2 de abril de 1982? ¿Por qué razón nos sentimos más unidos, cercanos, más argentos? Una investigación de Historia reciente llevada a cabo por estudiantes de las universidades de Morón, La Pampa y Buenos Aires, coordinada por tres docentes, uno de ellos un gran amigo mío, Jorge Saab, demostró fundamentalmente dos cuestiones: que esa alegría, esa celebración fue por la recuperación de las islas, no por la guerra, y que el sentimiento por Malvinas era producto de un largo trabajo de la escuela primaria durante décadas de información y afirmación de los motivos por los cuales el archipiélago es nuestro.

Cuando leí el trabajo, y más aún, cuando Jorge Saab lo explicó en el primer Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales en Esquel, en 2002, desde el escenario de la ex Escuela Normal, muchos nos sentimos identificados porque lo habíamos vivido como alumnos y también los que fuimos maestros de primaria, por haberlo enseñado. Cada 10 de abril había clases alusivas a Malvinas, a veces más de una clase y más de un día; las exposiciones de fotos y mapas, los relatos, las poesías antecedían al acto escolar y obviamente, se cantaba la clásica Marcha. De alumnos salíamos cada año más convencidos de nuestra soberanía en las islas. Esta investigación se basó en numerosas lecturas de trabajos, libros de época, diseños y programas curriculares y múltiples entrevistas de Historia oral. Además, éstas demostraban que la gente común, la gente de a pie como se suele decir, sabían mucho de Malvinas desde antes de la guerra. Es decir, no fue necesaria para informarnos; esa info ya existía. En todo caso se avivó en el mes de abril y luego comenzó (o retornó y agravado) el dolor.

Dice un párrafo de esa investigación universitaria de fines del siglo XX:

“Las Malvinas son argentinas”, ese lema que personas de generaciones muy distintas, ayer reunidas en una redacción, habían escuchado desde chicos en la escuela primaria, parecía a punto de verse confirmado en la realidad. Las palabras que subrayamos son el núcleo de nuestra hipótesis. ¿Qué otra cosa podían ser las Malvinas sino un recuerdo escolar?, una de las tantas lecciones plasmadas en un mapa, en la marcha de Carlos Obligado y en los versos de José Pedroni.

(…)

Malvinas es un recuerdo escolar y como tal una experiencia, en la medida en que la memoria en tanto organizadora de la conciencia histórica, elabora las consignas de la acción, suministra consensos, cuando no los cuerpos, para una causa que se estima suprema.

Clarito. Gran parte de esa información previa y el sentimiento de cariño y nostalgia por Malvinas forjado durante décadas lo recibimos en la escuela primaria. Miles y miles lo vivimos como alumnos; algunos miles, además, como maestros.

Ahora bien… ¿Somos bipolares? ¿Alternamos estados de ánimo de una punta a la otra? ¿Pasamos del éxtasis a la agonía con la misma facilidad? No lo sé. Lo dejo para los sociólogos. Desde la Historia puedo fundamentar alguna que otra respuesta, obviamente discutible, como todo. En este caso, una mayoría que celebró (celebramos) la recuperación de las islas sabíamos que eran (y son) parte de nuestra soberanía. No hubo un perdón transitorio a la dictadura genocida. No gustó a todos que Galtieri, con sus manos manchadas de sangre, ocupara ese balcón. Fuimos de pronto más anti-imperialistas, más anti-colonialistas, más nacionalistas, todo lo contrario a esos infames que torturaron y mataron y enviaron a pibes sin capacitación a una guerra imposible de ganar.

Jorge Oriola