Alberto Fernández: «Macri dejó un desquicio y se fue»

El presidente Alberto Fernández cuestionó a su antecesor, Mauricio Macri, y lo acusó de haber dejado «un desquicio, un bodrio», aunque advirtió que no va a «hablar de la herencia» recibida.

«Qué le importaba, si total se iba. Dejó un desquicio. Decidió no aumentar las tarifas hasta después de irse; decidió sacar el IVA hasta después de irse… Se fue y dejó todo este bodrio. Del bodrio, lamentablemente, me tengo que hacer cargo yo», sostuvo el mandatario en diálogo con Radio Continental.

Y agregó: «Yo me hago cargo: no me quejo, yo sabía. No pienso hablar de la herencia, todos saben lo que pasó, pero entiendan las dificultades del problemas».

Las principales definiciones de Alberto Fernández

“El cepo tiene que seguir porque no hay dólares en Argentina. Eso lo puso Macri. Estamos viendo las alternativas con Martín (Guzmán) para que no afecte las inversiones. La gente se enoja, pero el dólar en Argentina es un bien. Cuando los bienes faltan son muy caros. Pero además nosotros necesitamos los dólares para proteger la producción. A mí me resulta antipático, yo tengo amigos que se van de viaje y me dicen cosas horribles”.

“Lo que están pagando el ajuste son los exportadores, el campo, los que tienen cuentan en el exterior. No lo está pagando la gente”.

«Tenemos un plan para todo, todo está planificado y no hay improvisación».

“Estamos trabajando con el tema del IVA, porque el problema de la canasta básica es que hay productos que tributan un IVA reducido. Por ejemplo, para el sector lácteo podría haber una reducción. Hay que estudiarlo”.

“Les estamos pidiendo a los supermercados que absorban la carga del IVA, porque en realidad tenían IVA 0, pero no tenían precios controlados. Los supermercados tienen que revisar su conducta”.

“Uno de los grandes problemas de la inflación es la inflación autoconstruida, que es una inflación que no existen, pero algunos para prevenirse aumentan los precios. Ese aumento de precios lo pagamos todos y es insoportable. No puede permitirse y lo vemos en todos lados: en los medicamentos, los alimentos, los supermercados”.

«Cuando la inflación asoma se remarcan precios sólo por las dudas y son todos , no sólo las grandes cadenas de supermercados»

“La primera semana de enero estaría saliendo el aumento a privados. Sería un monto fijo mínimo”.

“Para junio ya tendremos la nueva fórmula para calcular el aumento de los jubilados”.

«Una jubilación mínima es de 14 mil pesos y recibieron un 30% y en enero también. En abril el aumento los recibirán todos. Los jubilados fueron muy mal tratados en todo este tiempo»

«La fórmula de movilidad de Macri es impagable. Si quieren la mantenemos, pero los jubilados no van a cobrar nunca ese dinero. La fórmula anterior era mucho más razonable y los jubilados no perdían dinero»

«Pido que todos tengamos en claro la necesidad que tenemos de tranquilizar la economía»

«La economía está llena de sorpresas. En todos los sectores de la administración me aparecen deudas impagas que no figuran en el déficit. Me pasa en Salud, me pasa en publicidad, con los medios de comunicación».