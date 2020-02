Alberto Fernández, contra Clarín: «Necesitan que la discrepancia impere en Argentina»

La visita de Alberto Fernández al Papa Francisco en el Vaticano fue la tapa de todos los diarios. Pero no todos los medios eligieron titular de la misma manera. Clarín y La Nación, fiel a su costumbre, intentaron marcar un supuesto conflicto entre el gobierno y la Iglesia que generó el enojo del presidente.

«La verdad que no logro entender por que tanta vocación de querer confundir las cosas. Si hay algo que no hago es mentir. Con el Papa, el tema del aborto, no se abordó. El secretario de Estado hizo un comentario sobre cuál es la posición de la Iglesia que ya todos conocemos. Todos saben mi posición, que no es una posición en contra de la Iglesia, simplemente es una posición sobre salud pública», expresó el mandatario, en diálogo con Radio 10.

Las tapas de ambos medios, a diferencia de lo confirmado tanto por el gobierno como por el Vaticano, eligió titular con el énfasis puesto en un supuesto momento tenso por los temas de las deuda y el aborto.

«Con el Papa ese tema ni lo rocé«, sentenció el presidente, y destacó que «el Vaticano sacó un segundo comunicado diciendo que no necesariamente los temas que el primer comunicado abordaba se habían tratado. Obviamente, porque no se hablaron esos temas con el Papa».

Por último, arremetió contra Clarín y La Nación y aseguró que «tienen una enorme necesidad de mostrar discrepancias, de hacer parecer que nos estamos peleando con la Iglesia. Los únicos que pelean son ellos, los que escriben los artículos».

«No entiendo por qué se esmeran en tratar de hacer parecer un conflicto donde no existe. La única explicación que hay es que muchos necesitan que la discrepancia impere en Argentina«, concluyó.